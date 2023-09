Comissão da UE corta previsão de crescimento da zona do euro com recessão na Alemanha

"A fraqueza da demanda doméstica, em particular do consumo, mostra que os preços ao consumidor elevados e ainda subindo para a maioria dos bens e serviços estão cobrando um preço mais alto do que o esperado na previsão (anterior)", disse a Comissão.

"Isso ocorre apesar da queda dos preços da energia e de um mercado de trabalho excepcionalmente forte, que tem registrado taxas de desemprego baixas e recordes, expansão contínua do emprego e aumento dos salários", afirmou.

A Comissão previu uma inflação ao consumidor na zona do euro de 5,6% em 2023 e 2,9% em 2024, ambas bem acima da meta de 2,0% do Banco Central Europeu. A inflação deste ano deve ser menor do que os 5,8% previstos em maio, mas para 2024 fica acima da projeção de maio de 2,8%.

O BCE tem aumentado rapidamente os juros desde meados de 2022 para conter o crescimento recorde dos preços, tornando o crédito para a economia mais caro, o que afetou a previsão de crescimento.

"A forte desaceleração na concessão de crédito bancário para a economia mostra que o aperto da política monetária está se espalhando pela economia", disse a Comissão.

"Os indicadores da pesquisa agora apontam para a desaceleração da atividade econômica no verão e nos próximos meses, com fraqueza contínua na indústria e diminuição do ímpeto nos serviços, apesar de uma forte temporada de turismo em muitas partes da Europa", disse.