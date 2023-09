BYD critica Anfavea sobre defesa de volta de imposto de importação para carros elétricos

Procurada nesta terça-feira, a Anfavea não se manifestou.

"Nosso diálogo é com o governo e não tivemos qualquer discussão com o governo como essa (volta da taxação)", afirmou o executivo, ex-ministro das Cidades no governo de Michel Temer.

Segundo Baldy, a vice-presidente da BYD Stella Li e o fundador e presidente da companhia, Wang Chuanfu, virão ao Brasil na primeira quinzena de outubro. Na ocasião, espera-se que os executivos anunciem o início das obras de construção da fábrica de veículos do grupo na Bahia.

As vendas de carros eletrificados (híbridos e totalmente elétricos) têm saltado nos últimos meses no Brasil, com o total acumulado de janeiro ao fim de agosto quase igualando todo o volume de 49,2 mil unidades de 2022, conforme a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (Abve).

A BYD, teve, em agosto, o segundo carro eletrificado mais emplacado do Brasil, atrás apenas de um modelo da Toyota, primeira montadora a lançar um veículo híbrido flex no país. A empresa chinesa registrou vendas de 761 unidades do utilitário híbrido Song Plus GS contra 851 do SUV híbrido Corolla Cross, da montadora japonesa, segundo dados da Abve.

No ranking geral da Abve, as montadoras que mais emplacaram veículos eletrificados em agosto foram Toyota (1.976 unidades), Caoa Chery (1.711), BYD (1.454), GWM (1.451) e Volvo (647).