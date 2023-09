Ações caem antes de decisão do BCE; BP cede

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta quarta-feira, com o setor industrial como destaque de queda e recuo de BP após saída abrupta de seu presidente-executivo, enquanto investidores se preparavam para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,32%, a 453,94 pontos.