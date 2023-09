Arm, do SoftBank, é avaliada em US$54,5 bilhões no maior IPO do ano

No entanto, mesmo com esta avaliação mais baixa, o SoftBank se sai melhor do que o seu acordo de 40 bilhões de dólares para vender a Arm à Nvidia, que abandonou o negócio no ano passado em meio à oposição de órgãos de defesas da concorrência.

A Arm fixou o preço de seu IPO em 51 dólares por ação, no topo da faixa indicada, levantando 4,87 bilhões de dólares para o SoftBank com base em 95,5 milhões de ações vendidas, disse a empresa nesta quarta-feira. A Reuters reportou primeiro a decisão da Arm sobre os preços.

É previsto que as ações da Arm comecem a ser negociadas em Nova York na quinta-feira.

A Reuters também foi a primeira a informar na terça-feira que a Arm recebeu apoio suficiente de investidores para garantir pelo menos o limite superior da faixa de preço entre 47 e 51 dólares por ação em seu IPO, incluindo a possibilidade de a venda das ações ser avaliada em uma faixa de preço maior.

A Arm lançou suas iniciativas de marketing de IPO na semana passada, buscando convencer os investidores de que tem crescimento pela frente, além do mercado de telefonia móvel, que a empresa domina com 99% de participação.

A fraca demanda por celulares durante uma desaceleração econômica global fez com que as receitas da empresa estagnassem. As vendas totais totalizaram 2,68 bilhões de dólares nos 12 meses até o final de março, em comparação com 2,7 bilhões de dólares no período anterior.