Petróleo cai com surpreendente aumento de estoques de petróleo nos EUA

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, depois de atingirem o maior nível em 10 meses, com um aumento surpreendente nos estoques de petróleo nos EUA compensando as expectativas de oferta restrita de petróleo para o resto do ano.

O petróleo Brent de referência internacional caiu 0,18 dólar a 91,88 dólares o barril. A máxima da sessão de 92,84 dólares por barril foi a mais alta desde novembro.

O petróleo nos EUA (WTI) caiu 0,32 dólar para 88,52 dólares. A máxima da sessão de 89,64 dólares por barril também foi a mais alta desde novembro.