Recuperação econômica da Alemanha não deve acontecer antes da virada do ano, diz Ministério da Economia

BERLIM (Reuters) - A Alemanha não deve registrar recuperação econômica perceptível até a virada do ano de 2023 para 2024, de acordo com o relatório mensal do Ministério da Economia divulgado nesta quarta-feira.

"Os indicadores antecedentes atuais, como a entrada de pedidos e o clima de negócios, mas também o desenvolvimento moderado da economia global, apontam para um terceiro trimestre fraco", disse o relatório.

(Por Rachel More)