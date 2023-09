Setor de veículos elétricos diz que pode haver adiamento de investimentos com volta de imposto

SÃO PAULO (Reuters) - A associação que representa marcas de veículos elétricos que estão atuando no país principalmente via importações enquanto seus projetos de fábricas locais não ficam prontos criticou nesta sexta-feira os planos do governo de acabar com a atual isenção de Imposto de Importação, citando chance de adiamento de planos de investimentos.

Em entrevista à Reuters nesta sexta-feira, o secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Uallace Moreira, afirmou que a isenção de Imposto de Importação para veículos elétricos será extinta pelo governo em medida a ser anunciada "em breve", com a taxação subindo gradualmente ao longo de três anos até atingir uma alíquota de 35%. Segundo ele, a medida será tomada para estimular a produção local de carros com "tecnologia verde".

Mas, segundo o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Ricardo Bastos, a volta da tributação retirada em meados da década passada, além de encarecer produtos que já são atualmente caros, pode atrasar o desenvolvimento do setor dada a necessidade de se criar um mercado inicial para justificar investimentos em itens como baterias, motores e recarregadores.