Haddad diz ver disposição do agronegócio na agenda ambiental para não perder mercado

NOVA YORK (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o setor agrícola brasileiro é moderno e interessado em fazer investimentos que promovam ganhos ambientais, mas enfatizou que ainda há muito trabalho a ser feito na pecuária.

"Às vezes olhamos para maus brasileiros, que desmatam, corrompem a natureza, mas essa não é a realidade do nosso agro, que investe em tecnologia, garante espaço no mercado global", disse o ministro durante evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) realizado na Bolsa de Nova York.

Os comentários foram feitos no primeiro compromisso desta segunda-feira em Nova York, onde Haddad permanecerá até quarta-feira para apresentar o plano de transformação ecológica do governo Lula a investidores, empresários, acadêmicos e membros da sociedade civil. Esta é a primeira agenda internacional sobre a pauta ecológica brasileira.