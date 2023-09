Ações da China têm queda em maio a preocupações com recuperação

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em leve baixa nesta terça-feira, com alguns investidores ainda cautelosos com relação à segunda maior economia do mundo mesmo depois que dados mostraram alguns sinais de estabilização.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,19%, enquanto o índice de Xangai teve baixa 0,03%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,37%.

"Dados de atividade de agosto divulgados na semana passada mostraram alguma melhora marginal... Entretanto, vemos sinais muito limitados de que a economia realmente já atingiu seu ponto mais baixo", disse Ting Lu, economista-chefe do Nomura para a China. "Todos os olhos estão voltados para o setor imobiliário depois que tantas medidas de flexibilização foram implementadas no mês passado."