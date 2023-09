China mantém taxas de juros de referência à medida que a economia se estabiliza

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China deixou inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos em uma fixação mensal nesta quarta-feira, em linha com as expectativas, uma vez que novos sinais de estabilização econômica e o enfraquecimento do iuan reduziram a necessidade de afrouxamento monetário imediato.

Dados econômicos recentes mostraram que a segunda maior economia do mundo está se recuperando após uma desaceleração acentuada, enquanto a queda do iuan diminuiu a urgência de as autoridades reduzirem agressivamente as taxas de juros para sustentar o crescimento.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a de cinco anos permaneceu em 4,20%.