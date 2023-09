PF desmonta esquema de contrabando de ouro para EUA e Europa com bloqueio de R$5,7 bi

"A investigação revelou que a organização criminosa adquire ouro de terras indígenas e leitos de rios com uso de dragas e, por meio de fraude, declara que o ouro foi extraído em permissões de lavra garimpeira (PLG) regularmente constituídas", diz a nota da PF.

"Também foi identificado que o alvo principal realiza o esquentamento do ouro através de um austríaco que se naturalizou brasileiro e afirma ter mais de mais 20 bilhões de reais em barras de ouro em um suposto país independente criado pelo próprio investigado", continua o texto da PF, referindo-se a Nascimento e a Rydl, criador do país fictício "Seagarland".

O site seagar.info mostra "Seagarland" ao norte do Rio Grande do Norte e afirma se tratar de um "território no Oceano Atlântico, mas na plataforma continental brasileira". A mesma página menciona o "Seagar Gold Bank", que afirma estar em uma jurisdição que permite o armazenamento de ouro físico "livre de impostos".

Segundo nota também publicada no site, Rydl fugiu da Áustria na década de 1990 acusado de crimes financeiros. Por pedido do governo austríaco, ficou quatro anos preso no Brasil, foi deportado, mas foi liberado pela prescrição do crime e voltou para o Brasil em 2009. Em 2015, foi preso por tentar embarcar ilegalmente em Cuiabá com uma barra de ouro.

Já Nascimento, engenheiro de Goiânia, é dono da empresa Bamc Laboratório de Análises de Solos e Minérios Ltda, que faria o comércio atacadista de produtos de extração mineral, de acordo com dados do registro de CNPJ da empresa, localizada em Anápolis (GO).

Nascimento teria feito sociedade com a Doromet Inc, empresa dos norte-americanos, para exportar o ouro para Europa via Estados Unidos. A Reuters tentou fazer contato com a Doromet Inc em seu telefone em Nova York, mas não houve resposta.