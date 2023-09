IRB lucra R$22,3 mi em julho após prejuízo um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de resseguros IRB Brasil registrou lucro líquido de 22,3 milhões de reais em julho, em comparação com prejuízo de 58,9 milhões de reais no mesmo mês do ano passado, informou a companhia nesta quinta-feira.

Os dados, divulgados no site da empresa, constam em relatório periódico mensal enviado à Superintendência de Seguros Privados (Susep).

O índice de sinistralidade do IRB foi de 18,7% em julho, contra 91,4% um ano antes. A empresa disse, em comunicado, que esse e outros dados foram impactados por uma operação de LPT ("loss portfolio transfer") no mês, de forma que, sem esse efeito, o índice seria de 58,6%.