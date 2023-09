Stournaras diz que juros provavelmente atingiram pico e próximo passo do BCE será corte--Boersen-Zeitung

(.)

FRANKFURT (Reuters) - As taxas de juros do banco central Europeu (BCE) provavelmente atingiram seu pico e o próximo passo deve ser um corte, disse o chefe do banco central grego, Yannis Stournaras, ao jornal alemão Boersen-Zeitung, rejeitando a opinião de pares que mantêm em jogo outro aumento.

O BCE aumentou as taxas de juros pela 10ª vez consecutiva na semana passada mas sinalizou uma pausa, com os mercados considerando que sua orientação significa o fim do ritmo mais acentuado de aperto da política monetária para os 20 países da zona do euro.