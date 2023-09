Fed reduz número de funcionários após mais de uma década de crescimento

O porta-voz, que não quis falar sobre atribuição direta, disse que os cortes de pessoal representam uma combinação de atritos, incluindo aposentadorias e demissões em massa.

De acordo com os relatórios anuais e documentos financeiros preparados pelo Fed a cada ano, o número de funcionários orçados para o sistema, incluindo seus bancos regionais, o Conselho de Presidentes com sede em Washington e três unidades menores, deve cair em mais de 500 posições de 2022 a 2023, de 24.428 para 23.895.

Embora pequeno em comparação com o tamanho do Fed, é a primeira vez que o número de funcionários cai desde 2010.

O tamanho de qualquer queda no emprego real não será conhecido até o início do próximo ano, quando o Fed fechar seus registros de 2023 e divulgar seu relatório anual.

As reduções de pessoal estão ocorrendo em um momento delicado para o Fed. Nos últimos meses, a instituição registrou perdas de 100 bilhões de dólares em operações que atualmente envolvem o pagamento de juros aos bancos sobre os depósitos no Fed em valor maior do que o que o banco central ganha com sua carteira de títulos e ativos lastreados em hipotecas, no valor aproximado de 7,5 trilhões de dólares.

Diferentemente das agências federais que gastam dólares de impostos alocados pelo Congresso, o Fed é autofinanciado. Os ganhos obtidos com a detenção de ativos e as taxas cobradas dos bancos por uma série de serviços são usados para pagar as despesas anuais de cerca de 6,3 bilhões de dólares de um sistema que emprega quase 24 mil pessoas em Washington e em outras cidades do país.