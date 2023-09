Queda de arrecadação já era esperada e dinâmica não preocupa, diz secretária do Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - A secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, disse nesta sexta-feira que a baixa na arrecadação federal veio em linha com o esperado e sua dinâmica não preocupa o governo.

Em coletiva de imprensa no Ministério do Planejamento e Orçamento, a secretária disse que a queda reflete receitas com commodities e uso de créditos tributários.

A arrecadação do governo federal teve queda real de 4,14% em agosto sobre o mesmo mês do ano anterior, a 172,785 bilhões de reais, marcando o terceiro mês consecutivo retração, mostraram números divulgados na quinta-feira.