Estrangeiro muda estratégia na B3 e ações de materiais básicos perdem preferência

O movimento marca uma completa inversão de tendência frente a 2021 e 2020, quando o setor foi um dos únicos dois -- junto ao setor de tecnologia da informação (TI) em 2021 e ao de petróleo, gás e biocombustíveis em 2020 -- a ter desempenho positivo, de 31,5 bilhões de reais e 28,7 bilhões de reais, respectivamente.

Com a saída de materiais básicos, quem parece ter assumido a cadeira de preferido dos estrangeiros foi o setor financeiro, que conta com papéis de bancos, operadoras de shoppings centers e seguradoras.

Após registrar o maior saldo negativo entre os segmentos analisados de 2019 a 2021, o setor teve a segunda maior entrada líquida no ano passado, com 20,8 bilhões de reais -- atrás apenas de petróleo, gás e biocombustíveis, com 22,5 bilhões de reais --, e exibia o maior saldo deste ano até o fim de junho, de 11,3 bilhões de reais. O estudo da B3 analisa os volumes a partir de 2019.

"Não acho que seja conjuntural", disse Lika Takahashi, estrategista do Fator, sobre o setor de materiais básicos ter mostrado saldo inverso ao financeiro e à grande maioria dos setores na bolsa nos últimos quatro anos.

Ela afirmou que papéis ligados a commodities costumam apresentar certo descasamento de fluxo frente a outros pela forte influência da China -- grande consumidora desses insumos --, e que um balanceamento pelos investidores entre diferentes setores é comum.

Investidores estrangeiros, representados por gestoras de ativos, bancos e outros agentes internacionais, representam mais de metade do volume de negociação anual na bolsa brasileira, segundo o estudo da B3, o que indica forte influência nas oscilações do mercado local.