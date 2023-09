Petróleo fecha quase estável após negociações voláteis

Os preços do petróleo caíram na semana passada, depois que o Banco Central dos EUA abalou os mercados financeiros globais ao levantar preocupações de que as taxas de juros poderiam permanecer mais altas por mais tempo, restringindo potencialmente a demanda de petróleo.

Isso interrompeu uma alta de mais de 10% em três semanas, depois que a Arábia Saudita e a Rússia restringiram a oferta, estendendo os cortes de produção até o final do ano.

A Rússia aprovou mudanças em sua proibição de exportação de combustível, suspendendo as restrições para embarques de bunker usado em algumas embarcações e para o diesel com alto teor de enxofre, segundo um documento do governo divulgado na segunda-feira.

A proibição de exportação de todos os tipos de gasolina e diesel de alta qualidade, anunciada na última quinta-feira, permaneceu em vigor, o que impacta o Brasil.

A Rússia se tornou neste ano o principal fornecedor estrangeiro de diesel para o mercado brasileiro, tomando a posição dos norte-americanos quando ofertava o combustível com desconto em relação a outras origens diante das sanções dos países do G7 aos derivados produzidos no país por conta da guerra da Ucrânia.