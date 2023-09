Oi acerta novo acordo de financiamento com BTG

SÃO PAULO (Reuters) - A Oi anunciou na madrugada desta terça-feira que acertou um novo financiamento com o banco BTG Pactual, credor da companhia, no valor de 300 milhões de dólares, com termos que são "mais benéficos" ao grupo de telecomunicações que está em sua segunda recuperação judicial consecutiva.

A empresa afirmou que os termos do empréstimo incluem vencimento em dezembro de 2024 e custos (incluindo juros e taxas) de 13% ao ano, "sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo 'all in' de 20% ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real".

A garantia do empréstimo são 95% das ações da operadora de rede neutra V.tal, o principal ativo restante da Oi.