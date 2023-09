Rendimentos de títulos pesam e ações europeias caem, papéis de luxo entram em território de mercado em baixa

As ações de tecnologia, cujos valores ficam sob pressão com o aumento dos rendimentos, caíram 2,0%, enquanto os papéis do setor imobiliário recuaram 1,9% devido às expectativas de que as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa não cairão em breve.

O rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos, que servem de referência na zona do euro, subiu para 2,796%, depois de atingir brevemente o maior nível em 12 anos de 2,813%. O rendimento do Treasury de 10 anos atingiu 4,5660% mais cedo, seu maior valor desde outubro de 2007.

"Se o rendimento (do Treasury) de 10 anos subir para 4,75%, muito provavelmente começaremos a ver rachaduras cada vez maiores nas ações, com o colapso da narrativa predominante de queda da inflação", disseram estrategistas do Saxo Bank.

Enquanto isso, um indicador das principais ações europeias de artigos de luxo chegou a recuar 20,05% em relação a um pico recorde em maio, uma queda que confirmaria que o índice está tecnicamente em território de mercado em baixa (bear market).

Os gigantes europeus do luxo LVMH e Richemont enfraqueceram 1,4% e 3,0%, já que os investidores continuam preocupados com a decepcionante recuperação pós-pandemia na China e com as vendas nos Estados Unidos.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,02%, a 7.625,72 pontos.