Dólar volta a fechar acima de 5 reais no Brasil com impulso externo

“Além das declarações, um movimento técnico ajudou bastante na alta do dólar, quando a moeda bateu nos 5 reais”, acrescentou Rugik.

Operador ouvido pela Reuters confirmou que quando o dólar para outubro oscilou em torno de 5 reais foram disparadas ordens de stop loss (parada de perdas), com alguns investidores reduzindo posições vendidas (no sentido de baixa para o dólar) no mercado futuro.

Como o mercado futuro é o mais líquido no Brasil, o movimento ampliou os ganhos do dólar também no segmento à vista. Às 14h27, a moeda à vista marcou a máxima de 5,0800 reais (+1,81%).

Para o economista-chefe da Órama, Alexandre Espirito Santo, a alta do dólar no Brasil reflete duas conjunturas desfavoráveis: em primeiro lugar, a percepção de que os juros dos EUA ficarão elevados; em segundo, os ruídos fiscais mais recentes.

“Existe um temor do mercado de que o governo não consiga entregar o déficit primário zero ano que vem, que ele prometeu. Creio que esse valor mais puxado (para o dólar) pode perdurar por algum tempo”, pontuou, em comentário a clientes.

No exterior, no fim da tarde o dólar seguia em alta ante a maior parte das divisas.