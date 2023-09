Barra pode estar um pouco mais alta para acelerar corte de juros, diz Campos Neto

TAMANHO DO CICLO

O presidente do BC argumentou ainda que, no atual momento de incerteza, não haveria ganho se a autoridade monetária indicasse o tamanho previsto para seu ciclo de corte nos juros.

"Em momentos que você tem mais incerteza, dar um 'guidance' e depois ter que trocar o guidance gera instabilidade", afirmou, ressaltando que se o cenário ficar mais claro "em algum momento", o BC poderá passar a apresentar essa sinalização.

Em relação às divergências explicitadas na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), com debates entre os membros da diretoria sobre inflação de serviços, expectativas e ambiente externo, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, argumentou que o colegiado segue unânime em sua visão sobre a estratégia para a política monetária.

Campos Neto, por sua vez, disse que as divergências observadas na reunião deste mês do Copom não são as mesmas dos encontros anteriores, argumentando que as diferenças de opiniões "foram mínimas".

Na área fiscal, o presidente do BC voltou a dizer que há tendência de os riscos diminuírem com a aprovação de medidas no Congresso para ampliação de receitas. Ele disse ainda que foi observado efeito no mercado quando houve ruído sobre uma eventual mudança na meta fiscal e, por isso, o BC acredita ser importante perseguir o alvo para as contas públicas.