BC melhora projeção das transações correntes em 2023 para déficit de US$36 bi

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central melhorou nesta quinta-feira sua estimativa para o resultado das transações correntes neste ano, passando a ver um déficit de 36 bilhões de dólares, ante saldo negativo de 45 bilhões de dólares projetado em junho, enxergando para 2024 déficit de 37 bilhões de dólares.

Em seu Relatório Trimestral de Inflação, o BC passou a ver Investimentos Diretos no País (IDP) de 65 bilhões de dólares em 2023, sobre 75 bilhões de dólares antes. Na visão da autoridade monetária, o patamar deve subir para 75 bilhões de dólares em 2024.

Nas contas do BC, a balança comercial terá superávit de 68 bilhões de dólares neste ano, contra estimativa anterior de 54 bilhões de dólares, ao passo que no ano que vem as trocas comerciais ficariam positivas em 71 bilhões de dólares.