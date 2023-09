Nasdaq cai com preocupações sobre taxa de juros e de olho em Powell

Por Ankika Biswas e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O Nasdaq recuava e ficava para trás em relação aos principais índices acionários dos Estados Unidos nesta quinta-feira, com as megacaps sob pressão e os rendimentos dos Treasuries retomando a tendência de alta enquanto investidores avaliam novos dados econômicos e aguardam comentários do chefe do Federal Reserve, Jerome Powell.

Com a retomada dos rendimentos do Treasury de 10 anos, as ações de megacapitalização, incluindo Apple, Microsoft, Amazon.com e Alphabet, caíam entre 0,4% e 2,2%.