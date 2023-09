Projeto "cavalo de Troia" do marco temporal provoca alarme e deve ser vetado por Lula

Uma das mudanças aprovadas pelos parlamentares prevê que o governo pode retomar as terras destinadas aos indígenas e dar-lhes outro destino, "caso, em razão da alteração dos traços culturais da comunidade indígena ou de outros fatores ocasionados pelo decurso do tempo, seja verificado que a área indígena reservada" não é mais essencial para garantir a preservação de sua cultura a subsistência.

Também abre espaço para o governo rever demarcações já feitas ou retirar parte das terras reservadas a uma etnia.

"O texto consolida a tese absurda do marco temporal, mas, no estilo cavalo de Troia, traz consigo a possibilidade de interferência em povos isolados para intermediar atividade estatal de utilidade pública, sem especificar o que diabos é isso", disse Suely Araújo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama, classificando o texto como um "filme de terror".

"O texto cria obstáculos aos processos de demarcação, viabiliza a implantação de estradas e outros empreendimentos de impacto sem consulta prévia às comunidades indígenas e autoriza a retomada de área indígena reservada... Chega ao requinte da crueldade quando fala genericamente em contato com indígenas isolados 'para intermediar ação estatal de utilidade pública', o que pode abranger tudo e mais um pouco", acrescentou.

A proposta aprovada pelos parlamentares ainda permite "a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico" sem consulta às comunidade, umas das exigências legais hoje.

De acordo com o texto, "o usufruto dos indígenas não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional", em uma abertura que, na visão de especialistas, pode levar a exploração de minérios e até garimpo dentro das terras indígenas, sob alegação de soberania nacional, mesmo sem autorização das comunidades.