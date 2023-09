Ações de Hong Kong se recuperam com ganhos em Wall Street

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong se recuperaram no último dia de negociação de setembro, acompanhando os ganhos de Wall Street devido a um recuo nos rendimentos dos Treasuries em relação às máximas de vários anos.

A recuperação também foi impulsionada por previsões positivas para os dados do Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor industrial de setembro, a serem divulgados no sábado.