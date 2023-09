Cofundador da Three Arrows Capital é preso em Cingapura, diz liquidante

(Reuters) - Su Zhu, um dos fundadores do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital, foi detido no Aeroporto de Changi, em Cingapura, disse a liquidante da empresa, Teneo, nesta sexta-feira.

Zhu passará quatro meses na prisão depois de não cumprir uma ordem para cooperar com as investigações sobre a Three Arrows Capital, que entrou com pedido de falência no ano passado, disse a Teneo em email.

Uma ordem semelhante também foi emitida ao outro cofundador, Kyle Davies, mas seu "paradeiro permanece desconhecido até o momento", disse a Teneo.