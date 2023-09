Governo de SP adia leilão para concessão de trem de passageiros SP-Campinas

SÃO PAULO (Reuters) - O governo de São Paulo adiou de novembro deste ano para fevereiro de 2024 o leilão de concessão da construção do Eixo Norte do Trem Intercidades, um projeto ferroviário de passageiros que pretende ligar a capital paulista a Campinas, conforme publicação no Diário Oficial estadual nesta sexta-feira.

O leilão, que estava previsto para 28 de novembro, foi postergado para 29 de fevereiro do ano que vem, segundo novo edital da concessão publicado pelo governo paulista.

No Diário Oficial, o governo disse apenas que a republicação do edital considera "aprimoramentos realizados no instrumento convocatório".