Grupo EPR vence concessão do lote 2 de rodovias do Paraná em leilão sem concorrência

O leilão do principal lote de rodovias do conjunto de estradas que os governos do Paraná e federal querem deixar sob administração da iniciativa privada teve apenas um interessado e terminou nesta sexta-feira com vitória do grupo EPR, formado pela empresa de infraestrutura Equipav e pela gestora de fundos de investimentos Perfin.

O certame do lote 2 envolveu 605 quilômetros de rodovias que ligam Curitiba ao porto de Paranaguá e ao Estado de São Paulo e obrigação de investimentos de 10,8 bilhões de reais ao longo de 30 anos de concessão.

O grupo EPR ofereceu deságio de apenas 0,08% sobre o valor máximo da tarifa de pedágio definido no edital. A empresa chegou a disputar o lote 1 nL1N3A61YF no final de agosto, mas perdeu a disputa para o Pátria Investimentos, que propôs deságio de 18,25% sobre o valor máximo da tarifa de pedágio. O EPR já detêm duas concessões de rodovias em Minas Gerais.