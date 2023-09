Ibovespa avança com aval externo após dado de inflação nos EUA

Na cena doméstica, dados do Banco Central mostraram que o déficit nominal do Brasil, que inclui despesas com o pagamento da dívida pública, foi a 7,3% do PIB nos 12 meses encerrados em agosto -- pior desempenho desde maio de 2021.

Em paralelo, a taxa de desemprego atingiu 7,8% nos três meses encerrados em agosto, a mais baixa desde o trimestre até fevereiro de 2015, quando foi de 7,5%. O resultado ficou em linha com as expectativas.

DESTAQUES

- CASAS BAHIA ON subia 6,78%, a 0,63 reais, buscando suporte no alívio nas taxas dos DIs para se recuperar após renovar mínimas históricas na semana. MAGAZINE LUIZA ON avançava 3,41%, a 2,12 reais.

- BANCO DO BRASIL ON caía 0,40%, a 47,45 reais, em meio a ajustes após forte valorização na véspera. ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,22%, a 27,31 reais, e BRADESCO PN valorizava-se 0,63%, a 14,34 reais,