Atividade fabril da zona do euro segue com queda acentuada em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade industrial da zona do euro permaneceu atolada em uma retração profunda e de base ampla no mês passado, de acordo com uma pesquisa que mostrou nesta segunda-feira que a demanda continuou a encolher num ritmo raramente registrado desde que os dados foram coletados pela primeira vez, em 1997.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) final do setor industrial da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 43,4 em setembro, em comparação com 43,5 em agosto, coincidindo com uma estimativa preliminar. Uma leitura abaixo de 50 indica contração na atividade.

Um índice que mede a produção, que alimenta o PMI composto agendado para quarta-feira e é visto como um bom indicador da saúde econômica, caiu de 43,4 para 43,1.