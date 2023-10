Omega e EDF Renewables assinam troca de participações em usinas renováveis

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - As geradoras de energia Omega e EDF Renewables assinaram contrato para permuta de participações detidas pelas empresas no complexo solar Pirapora, em Minas Gerais, e no complexo eólico Ventos da Bahia, conforme comunicado da Omega nesta segunda-feira.

Com a operação, a Omega passará a deter 100% das sociedades titulares dos ativos do Complexo Eólico Ventos da Bahia, enquanto a EDF Renewables ficará com 100% das sociedades que detêm o Complexo Solar Pirapora, o que encerraria as joint ventures entre as empresas nesses ativos, segundo o comunicado.