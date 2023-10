Servidores da ANM encerram greve geral e buscam avançar em negociações com governo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os servidores da Agência Nacional de Mineração (ANM) encerraram na sexta-feira uma greve geral em curso desde 8 de agosto, como um gesto que visa mostrar ao governo intenção de resolver impasses, disse em nota nesta segunda-feira a associação que representa os trabalhadores.

Dentre as demandas, os servidores querem equiparação salarial com as demais agências, concursos públicos, além de discutir questões estruturais e de orçamento. Atualmente, de 2.121 cargos disponíveis, apenas 664 estão ocupados na autarquia.

Ao votarem pelo fim da greve em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na semana passada, os servidores decidiram no entanto retornar ao "estado de greve" – situação em que o governo é informado de que uma nova paralisação pode ser deflagrada a qualquer momento.