Simpar compra rede de concessionárias Alta por R$120 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Simpar, controlador de empresas que incluem a companhia de logística JSL e a de gestão de frotas Vamos, anunciou nesta segunda-feira a compra da rede de concessionárias Alta, que atua com as marcas Volkswagen e GWM.

A aquisição adicionará 589 milhões de reais à receita bruta da Automob, empresa do grupo Simpar, atingindo a marca anualizada de 7,4 bilhões de reais com base no segundo trimestre deste ano, afirmou a empresa.

O grupo Alta tem seis lojas de carros na capital paulista.