Campos Neto diz que ritmo de corte de 0,50 p.p. da Selic é o "apropriado hoje"

RELAÇÃO COM HADDAD E LULA

Em outro momento da entrevista, Campos Neto voltou a afirmar que seu relacionamento com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é “muito bom”.

“Obviamente, a gente não vai pensar igual em tudo, mas a gente está muito alinhado”, afirmou, acrescentando que “várias pessoas” ajudaram a construir a ponte entre ele e Haddad. “Sei que o trabalho dele é difícil”.

Criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por setores do PT ao longo de 2023, Campos Neto procurou minimizar o episódio em que foi votar, na eleição do ano passado, com a camisa da seleção brasileira -- normalmente associada aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o ato era “mais do mundo privado que do mundo público”. “Obviamente, hoje eu não faria isso”, acrescentou.

Sobre o relacionamento com Lula, que em vários momentos criticou a política de juros do BC, Campos Neto pontuou que os dois se reuniram até o momento apenas duas vezes. O primeiro encontro ocorreu no fim de 2022 e o segundo na semana passada.

“O Lula gasta mais tempo prestando atenção no que você fala. O Bolsonaro era mais rápido. Eu sabia que tinha três minutos para conversar algo... depois ele (Bolsonaro) ficava mais disperso”, disse Campos Neto, ao comparar os dois políticos.