Pátria compra rede baiana Atakarejo e tem plano para triplicar operação

"A gente observa que o setor do varejo alimentar no Brasil tem dois formatos vencedores: um é o atacarejo e o outro é o supermercado. Não por outra razão que acabamos investindo nesses dois formatos", disse Ambrosano. Para ele, o atacarejo apresenta características que dão ao segmento certa resiliência frente à situação econômica do país, como a prática de preços mais baixos e custos menores.

A aquisição é mais uma do Pátria, listado nos Estados Unidos, no setor de varejo. A empresa tem um fundo especializado com uma estratégia de consolidação do setor e foco em supermercados regionais, tendo adquirido nos últimos anos participações em marcas como Superpão, da região Sul, e Boa e Avenida, ambas do Sudeste.

O controle do Atakarejo, segundo Cruz, ficará em um outro fundo, voltado para o formato, mas que, por ora, só contém a fatia na rede baiana.

O Pátria tem participação em ativos que vão desde concessão de rodovias ao setor de saúde até rede de academias, com a Smart Fit.

Embora não divulgado oficialmente, o Pipeline, site do jornal Valor Econômico, disse nesta terça-feira que o custo da aquisição do Atakarejo foi de 650 milhões a 700 milhões de reais, citando estimativas de fontes a par do assunto.

O negócio depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).