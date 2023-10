Petróleo se recupera de mínima de 3 semanas e fecha em alta apesar de dólar mais forte

O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 0,41 dólar, a 89,23 dólares por barril. A mínima da sessão foi de 87,76 dólares, nível mais baixo desde 12 de setembro.

Os preços caíram no início do dia devido ao avanço do dólar a uma máxima de 10 meses em relação a uma cesta de moedas importantes, depois que os dados de emprego nos EUA apontaram para um mercado de trabalho ainda apertado que pode levar o Federal Reserve a elevar as taxas de juros no próximo mês.

"Vimos um aumento incrível nos rendimentos e no dólar, o que levantou preocupações sobre a demanda no futuro", disse Phil Flynn, analista da Price Futures Group.

Taxas de juros mais altas e um dólar mais forte tornam o petróleo mais caro para os detentores de outras moedas, o que pode reduzir a demanda pela commodity.

Os investidores também estiveram atentos para atualizações de fornecimento após a decisão do mês passado da Arábia Saudita e da Rússia de estender os cortes na produção até o final do ano. Os dois países pertencem à Opep+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados.

A expectativa é de que o grupo de produtores, ao se reunir na quarta-feira, deixe inalterada a política de produção, mantendo a oferta apertada.