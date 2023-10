Alckmin diz que não faltarão recursos para enfrentar seca e assegura fornecimento de energia

A seca no Amazonas é uma das piores registradas nos últimos anos e tem provocado a morte de peixes e outros animais, como os botos, e o desabastecimento em cidades da região.

MUDANÇA CLIMÁTICA

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, citou a estiagem que atinge fortemente a Região Norte do país como exemplo das consequências da mudança climática, e defendeu que sejam tomadas atitudes para impedir o avanço do problema.

"O negacionismo é um problema. Não adianta negar o problema da mudança climática. Ela existe e está nos afetando", afirmou.

"Nós estamos vivendo dois fenômenos: o cruzamento do El Niño, que é um fenômeno natural, com a mudança do clima de forma descontrolada com o aquecimento do Atlântico Norte", afirmou a ministra em coletiva de imprensa após a visita da comitiva a regiões atingidas pela estiagem.

"O cruzamento desses dois fenômenos fez com que começássemos o ano com enchentes aqui no Amazonas e no Acre, secas terríveis no Rio Grande do Sul. Nós estamos terminando o ano com seca terrível no Amazonas, no Acre e Rondônia, e enchentes terríveis no Rio Grande do Sul", acrescentou.