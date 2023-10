CEO da Apple ganha US$41 mi com maior venda de ações em dois anos

As ações da empresa caíram 13% em relação ao seu recorde de 198,23 dólares em julho, com os investidores preocupados com uma recuperação mais lenta do que o esperado na demanda por smartphones.

A Apple lançou sua nova linha de iPhone 15 no mês passado, sem aumentar os preços, uma medida que, segundo alguns observadores do setor, foi uma resposta à desaceleração global.

As ações da empresa caíram 0,6% nas negociações antes do pregão.

Os analistas da KeyBanc rebaixaram as ações de "sector-weight" para "overweight" nesta quarta-feira, preocupados com o fato de que o crescimento das vendas nos Estados Unidos -- o maior segmento geográfico da Apple -- provavelmente desacelerará novamente no quarto trimestre.

A corretora observou que um número menor de usuários de telefones nos EUA provavelmente atualizará seus aparelhos, já que enfrentam uma inflação alta.

(Reportagem de Chavi Mehta e Akash Sriram)