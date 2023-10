Economia da zona do euro deve ter contraído no 3º trimestre com queda da demanda, aponta PMI

LONDRES (Reuters) - A economia da zona do euro provavelmente encolheu no terceiro trimestre, de acordo com uma pesquisa que mostrou que a demanda caiu em setembro no ritmo mais rápido em quase três anos uma vez que consumidores endividados reduziram seus gastos diante do aumento dos custos dos empréstimos e dos preços mais altos.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto final do HCOB, compilado pela S&P Global e considerado um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 47,2 em setembro, em comparação com os 46,7 de agosto.

Mas esse valor ficou abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração pelo quarto mês consecutivo, embora um pouco acima da estimativa preliminar de 47,1.