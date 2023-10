UBS oferece rendimento elevado para atrair clientes ao Credit Suisse, dizem fontes

Por Noele Illien e Stefania Spezzati

ZURIQUE (Reuters) - O UBS está tentando atrair clientes com oferta de rendimento de depósitos acima do mercado, de acordo com fontes familiarizadas com as atividades do banco, enquanto procura aumentar os fluxos de entrada de recursos depois de assumir o controle do Credit Suisse.

Os clientes que fazem depósitos no Credit Suisse, agora uma unidade do UBS, ganham cerca de 1,8% sobre 50.000 francos suíços (54.000 dólares) ou mais que sejam mantidos por três meses no banco, de acordo com uma das fontes.