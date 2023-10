Nasdaq lidera recuperação de Wall St após dados mais fracos do que o esperado

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira e o índice de tecnologia Nasdaq ganhou mais de 1%, após forte queda na véspera, conforme dados mostrarem que a criação de vagas de trabalho no setor privado nos EUA aumentou menos do que o esperado em setembro.

O setor de consumo discricionário subiu 2%, na liderança da alta dos setores do índice S&P 500, seguido pelos de serviços de comunicação e de tecnologia, depois que os rendimentos dos Treasuries caíram frente aos maiores níveis em 16 anos.