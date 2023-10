Dados do BC do Japão sugerem que misteriosa alta do iene não foi intervenção

Por Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) - Os dados do Banco do Japão indicaram na quinta-feira que um misterioso aumento do iene em relação ao dólar na terça provavelmente não foi produto de uma intervenção oficial.

A projeção do banco central para as condições do mercado monetário de sexta-feira indicou uma entrada líquida de fundos de 1,09 trilhão de ienes (7,32 bilhões de dólares), não muito distante do ingresso líquido de fundos de 800 a 900 bilhões estimado pelas corretoras, excluindo intervenção.