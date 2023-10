OMC reduz pela metade previsão de crescimento do comércio de bens em 2023

A OMC disse que a desaceleração do comércio é de base ampla, envolvendo um número maior de países e mercadorias, embora particularmente ferro e aço, equipamentos de escritório e de telecomunicações, têxteis e vestuário.

Os automóveis foram uma exceção notável, com um aumento nas vendas este ano.

A OMC disse que os riscos para sua previsão estavam equilibrados. Uma desaceleração mais acentuada do que a esperada na China e o ressurgimento da inflação, mantendo as taxas de juros mais altas por mais tempo, são possíveis pontos negativos. Entretanto, uma rápida redução da inflação poderia elevar a previsão.

O órgão de comércio com 164 membros repetiu seu aviso de que observou alguns sinais de fragmentação do comércio ligados às tensões globais, mas nenhuma evidência de uma desglobalização mais ampla que pudesse ameaçar sua previsão para 2024.

Um sinal foi que a participação de bens intermediários no comércio mundial, um indicador da atividade da cadeia de suprimentos global, caiu para 48,5% no primeiro semestre de 2023, em comparação com uma média de 51,0% nos três anos anteriores.

A OMC disse não estar claro se o declínio se deve a tensões geopolíticas ou à desaceleração econômica geral.