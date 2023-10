Relator da reforma tributária diz que terá parecer no próximo dia 18, prevê votação na CCJ até dia 25

BRASÍLIA (Reuters) - O relator da reforma tributária no Senado, o líder do MDB Eduardo Braga (AM), deve apresentar seu parecer por volta do dia 18 deste mês à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, de forma a garantir a votação do texto até o dia 25 deste mês no colegiado.

Depois, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária ainda precisará ser votada em dois turnos no plenário do Senado, o que, segundo Braga, deve ocorrer na primeira quinzena de novembro.

"Terminadas as audiências públicas, agora é sentar para negociar as emendas e preparar o relatório", declarou o relator em texto divulgado por sua assessoria.