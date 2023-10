Wall St tem queda leve à espera de dados do mercado de trabalho nos EUA

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em ligeira queda depois que os papéis se recuperaram em boa parte das mínimas da sessão, com investidores à espera do relatório mensal de empregos dos EUA na sexta-feira e possíveis pistas adicionais sobre as perspectivas para a taxa de juros.

Os dados dos EUA sobre os pedidos iniciais de auxílio-desemprego apontaram para condições ainda resistentes do mercado de trabalho norte-americano, um dia depois de um relatório mostrar que a criação das vagas de trabalho no setor privado dos EUA aumentou menos do que o esperado em setembro.