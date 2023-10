Villeroy diz que alta nos rendimentos dos títulos reforça argumentos contra outro aumento de juros pelo BCE

"Portanto, hoje não acho que um aumento adicional nos juros do BCE seja justificado."

Villeroy, que também é presidente do banco central francês, disse que as taxas de juros provavelmente permanecerão tão altas quanto necessário e que as expectativas de afrouxamento monetário dos mercados de ambos os lados do Atlântico foram otimistas demais no passado.

(Por Leigh Thomas)