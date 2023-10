Ativos brasileiros sofrem com susto global gerado por dados de emprego nos EUA bem acima do esperado

Ao mesmo tempo, o Ibovespa caía 0,77%, 112.408,69 pontos, depois de cair na cotação mínima da manhã para 111.598,57, menor patamar intradiário desde o início de junho.

Ambos os movimentos estavam em linha com a aversão a risco generalizada no mercado global, com os principais índices de Wall Street em queda e o índice do dólar frente a rivais fortes estendendo um rali recente, embora o sentimento tenha visto algum alívio em relação aos piores momentos do dia.

Por trás do mau humor, a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos aumentou em setembro e superou com força as expectativas, totalizando 336 mil postos de trabalho fora do setor agrícola, segundo relatório do Departamento do Trabalho desta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 170 mil vagas de trabalho em setembro. As estimativas variavam de 90 mil a 256 mil.

"A aceleração nas contratações nessa magnitude certamente vai impulsionar ainda mais a pressão sobre os retornos dos títulos do Tesouro americano e as apostas de novo aumento de juros (na próxima reunião do Fed) vão aumentar", disse Danilo Igliori economista-chefe da Nomad.

De fato, na esteira dos dados dos Estados Unidos, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 8,90 pontos-base, a 4,8051%, e chegou a renovar o maior patamar desde 2007.

Ao mesmo tempo, operadores aumentaram para quase 50% a chance de o Fed elevar sua taxa de referência para a faixa de 5,50% a 5,75% em sua reunião de dezembro. Antes do relatório de emprego, a probabilidade era calculada em 34%.