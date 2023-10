Crescimento explosivo do emprego nos EUA abre buraco na narrativa de desaceleração do Fed

Investidores aumentaram apenas um pouco as apostas de que o Fed elevará a meta da taxa básica de juros em mais 0,25 ponto percentual, para a faixa de 5,50% a 5,75%, até o final deste ano, já que os economistas observaram que o crescimento dos salários permaneceu fraco e que os próximos dados de inflação devem mostrar uma desaceleração contínua.

Mas o relatório de emprego de setembro ainda destacou o quanto a economia dos EUA permaneceu resiliente diante dos aumentos mais rápidos dos juros do Fed em uma geração. Segundo a estimativa aproximada do banco central de que a economia dos EUA precisa gerar cerca de 100.000 novos empregos a cada mês para se manter equilibrada com o crescimento populacional, a alta do crescimento das vagas de trabalho fora do setor agrícola de setembro acabou por preencher a lacuna deixada quando o início da pandemia resultou em milhões de pessoas desempregadas.

Isso fez com que o Fed se alimentasse de um caldeirão de sinais conflitantes, com a aceleração do crescimento do emprego, os salários permanecendo contidos mês a mês, as contratações em alta em setores que se esperava que esfriassem, mas o crescimento da força de trabalho fornecendo mais pessoas para preencher os postos de emprego -- uma razão pela qual a taxa de desemprego permaneceu estável em 3,8%.

De fato, as recentes ações nos mercados de títulos, juntamente com os sinais de que o mercado de trabalho continua aquecido, mostram o momento delicado que o Fed e a economia norte-americano podem estar enfrentando, à medida que o banco central tenta projetar um "pouso suave" que desacelere a inflação sem prejudicar o emprego e o crescimento.

A possibilidade desse resultado, raro na história recente dos EUA, parece ter aumentado nos últimos meses, já que a inflação diminuiu mesmo com a taxa de desemprego ainda estável perto dos níveis historicamente baixos.

REAVALIAÇÃO FUNDAMENTAL