Diesel tem leve recuo nos postos do Brasil após 8 semanas de alta, diz ValeCard

"Ao mesmo tempo, as pressões externas arrefeceram, já que a cotação do barril do petróleo Brent no mercado internacional diminuiu na última semana e a Rússia anunciou a retomada da normalidade das exportações do diesel."

A Rússia, que se tornou a principal fornecedora externa do Brasil de diesel neste ano, havia anunciado no fim de setembro que iria suspender as exportações do combustível em meio a uma escassez interna. Mas nesta sexta-feira, informou que removeu a maior parte das restrições.

"Sendo assim, podemos ter um mês de outubro menos volátil nesse combustível", disse Rodrigues.

No acumulado de setembro, o diesel subiu 10,75%, se comparado a agosto, segundo a ValeCard.

ETANOL E GASOLINA

Já o preço médio do etanol hidratado nos postos brasileiros, segundo a ValeCard, recuou 0,37% entre 29 de setembro a 5 de outubro, em comparação com a semana anterior, a 3,763 reais por litro.