Dólar salta acima de R$5,20 após dados de emprego bem mais fortes do que o esperado nos EUA

"A conclusão é uma só: forte expectativa de aperto monetário por lá, com juros mais fortes, e fechando ainda mais o diferencial (de juros) para nós -- lembrando ainda que estamos na contramão, em persistente trajetória de queda da Selic", disse à Reuters Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Quanto mais altos os juros nos EUA, mais o dólar tende a se valorizar globalmente, uma vez que os rendimentos dos Treasuries ficam atraentes quando comparados aos retornos de títulos emergentes, de risco muito maior.

No Brasil, o Banco Central já cortou a taxa Selic em 1 ponto percentual desde agosto, a 12,75%, movimento que reduz a rentabilidade do mercado de renda fixa brasileiro, ofuscando ainda mais o apelo do real.

No entanto, alguns participantes do mercado ainda argumentam que os juros domésticos continuarão em patamar restritivo por algum tempo mesmo após o início do afrouxamento monetário pelo BC, o que limitaria os impactos desse ciclo na taxa de câmbio.

Pacheco, da Guide, disse estimar o dólar um pouco mais baixo até o final do ano, em torno de 5,10 reais, "por conta da Selic ainda muito alta". Ainda assim, no curto prazo, a tendência é o real continuar a se desvalorizar, disse o economista.